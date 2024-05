Ob all diese Vorhaben am Ende tatsächlich im Parteiprogramm unterkommen werden, wird sich am 1. Juni entscheiden. Dann wird das BSW einen Parteitag in Erfurt abhalten. Alle derzeit 47 BSW-Mitglieder in Thüringen sollen dann über die Listenplätze und das Parteiprogramm abstimmen. Im Anschluss soll das endgültige Wahlkampfprogramm vorgestellt und veröffentlicht werden. Bis Jahresende will der Landesverband, der erst seit wenigen Tagen gegenüber der Bundespartei zumindest mehr Mitbestimmung bei neuen Mitgliedern hat, seine Mitgliederzahl in Thüringen verdoppeln.