Die beiden BSW-Landesvorsitzenden Katja Wolf und Steffen Schütz hatten in langen Verhandlungen über eine mögliche Thüringer Regierung mit CDU und SPD einen Formel-Kompromiss gefunden, in dem jedoch die Unterschiede der Parteien im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg und der Stationierung von US-Raketen in Deutschland deutlich wurden.

Die BSW-Bundesspitze lehnte den Kompromiss jedoch ab. Wagenknecht sprach sogar von einem "Fehler". Sie beharrte bereits vor der offiziellen Einigung auf eine Präambel, die statt Waffenlieferungen für die angegriffene Ukraine mehr Diplomatie zur Beendigung des Kriegs verlangt und sich gegen die geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland zur Abschreckung Russlands ausspricht.

Allesamt sind dies jedoch bundespolitische Themen, auf die die Landespolitik höchstens indirekt Einfluss nehmen kann. Hintergrund ist offenbar, dass sich Wagenknecht auf den Einzug des BSW in den Bundestag im nächsten Jahr fokussiert. Zudem kam die SPD in Brandenburg dem BSW in den dortigen Regierungsverhandlungen bei den selben Themen weiter entgegen. Die CDU ist dort nicht an den Verhandlungen beteiligt.

Wenn die Forderungen der Bundesspitze nicht erfüllt werden sollten, will Wagenknecht, dass das Thüringer BSW in die Opposition geht. Wolf strebt jedoch eine Landesregierung mit CDU und SPD an - auch wenn die drei Parteien zusammen keine Mehrheit im Landtag erreichen würden.

Wir werden die Kuh vom Eis kriegen. Christian Leye Generalsekretär der Bundespartei des BSW