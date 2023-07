Mit Wolfgang Jörgens aus Nordhausen und Jörg Seifarth aus Weida waren sich zwei der CDU zugeneigten Studiogäste in der Analyse einig, warum die Partei so stark an der Wählergunst verloren hatte. Der Kontakt zum Wähler sei verloren gegangen, das Konservative fehle. "Wer in Berlin Brandmauern baut, muss sich nicht wundern", verwies Jörgens auf den in Thüringen eigentlich nicht anwendbaren Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundes-CDU. Dieser legt fest, dass die Partei weder mit Linkspartei noch mit der AfD eine Koalition bilden darf.

Mohring, selbst im Bundesvorstand der CDU vertreten, versuchte, den Widerspruch des Beschlusses so zu erklären: "Damals" sei der Beschluss richtig gewesen, doch "mit der Lebenswirklichkeit in Thüringen hat das nichts zu tun". Was er meinte: Im kleinen Freistaat gibt es mit AfD und Linke zwei Parteien, gegen die nach den aktuellen Umfragen keine Landesregierung gebildet werden kann. Was das für Folgen für die Thüringer CDU hat, da blieb Mohring allerdings im Allgemeinen. Oppelland wechselte auf die Bundessicht, indem er darauf verwies, dass ein Ende des Beschlusses in anderen (wichtigeren) Bundesländern für die Bundes-CDU durchaus ein Risiko mit großen Folgen darstellen könne.