Im Einzelnen wurde demnach im Jahr 2023 sechs Mal versucht, Schad- bzw. Erpressungssoftware, so genannte Ransomware, in die Thüringer Landessysteme einzuschleusen, um Behördendaten beispielsweise unlesbar zu machen. In vier Fällen seien Websites und Onlinedienste des Landes mit automatisierten Massenzugriffen attackiert worden, um die Server zu überlasten. Dadurch seien Webangebote des Landes vorübergehend eingeschränkt gewesen. So waren Anfang April 2023 Websites des Innenministeriums und der Polizei attackiert worden.