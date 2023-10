Einen Schwerpunkt will der Verein auf Prävention legen. Noch immer kennen viele Mitarbeiter in Behörden oder Unternehmen einfache Sicherheitsregeln nicht, die vor Hackerangriffen schützen können. In der Pößnecker Stadtverwaltung absolvieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell eine Online-Schulung. Dort lernen sie, wie sie mit E-Mails oder Internetlinks richtig umgehen.

Auch in Pößneck haben die Cyberangriffe deutlich zugenommen. Die Stadtverwaltung sieht die neue Initiative deshalb positiv. Der Verein sieht die Prävention auch deshalb als wichtig an, weil finanzielle Mittel und Ressourcen auch in Zukunft knapp sein werden.

In der Pößnecker Stadtverwaltung absolvieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell eine Online-Schulung, um sich vor hackerangriffen zu schützen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch im Pößnecker Stadtbad schaut man aufmerksam auf den Verein. Denn die hauseigene Badewassertechnik ist nicht nur innerhalb des Gebäudes vernetzt. Servicefirmen können bei Fehlfunktionen von außerhalb auf die Maschinen und Geräte zugreifen. Nicht auszudenken, was passieren könnte, wenn Hacker zum Beispiel den Chloranteil im Wasser manipulieren würden.

Der neue Verein will auch bei der Politik den Finger in die Wunde legen, damit Missstände in Sachen IT-Sicherheit abgestellt werden. Denn auch in den nächsten Jahren wird sich die Wahrscheinlichkeit von Cyberattacken weiter erhöhen.

Im Pößnecker Stadtbad ist die Badewassertechnik nicht nur innerhalb des Gebäudes vernetzt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Selbst Systeme, die jahrelang als sicher galten, sind inzwischen anfällig für Angriffe von außen, aber auch von innen. Denn wenn innerbetriebliche Abläufe nicht klar geregelt sind, besteht auch die Gefahr, dass Mitarbeiter (oder ehemalige) sich Informationen auf kriminellem Wege beschaffen.