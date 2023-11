Auf schwächere Verkehrsteilnehmer müsse geachtet werden - und schwächere Verkehrsteilnehmer, also auf der Straße die Radfahrer, müssten sich achtsam im Verkehr bewegen. Dann würden die Unfallzahlen nicht steigen. Denn eng und Konflikt behaftet werde es in den Städten bleiben. "Also sollten Radfahrer alle Möglichkeiten des passiven Schutzes ausloten. Beleuchtung, erhöhte Sichtbarkeit durch Reflektoren."