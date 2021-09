"Anschließend werden wir dann im besten Fall Punkte identifizieren, wo besonders nahe überholt wird", erklärt Sven Lißner. Aber nicht nur das: "Was wir parallel auch noch machen während der laufenden Feldstudie ist, dass wir in Leipzig auch noch mal vor Ort sein werden und dort auf andere Art und Weise Überholabstände messen, sodass wir einen direkten Vergleich haben, wie unterschiedliche Systeme funktionieren. Und natürlich auch mal eine Langzeitmessung an einem bestimmten Punkt in der Stadt durchführen können."

Die Dashbike des Leipziger Startups will nicht nur tagesaktuelle Praxisdaten liefern, die anonym und datenschutzkonform beispielsweise bei einem Unfall an Polizei und Gerichte übermittelt werden können, sie will – im Kooperationsverbund mit der Stadt Leipzig und den Dresdner Forschern –, dass weniger weiße Ghostbikes an den Straßenrändern an Verkehrstote erinnern.