Wissen-News Die Lebensarbeitszeit in Deutschland steigt – aber mit Ost-West Gefälle

Die Lebensarbeitszeit, also die Gesamtzeit in Jahren, die wir in unserem Leben arbeiten, stiegt in Deutschland. Am längsten arbeiten aktuell hoch gebildete Männer in Westdeutschland, sie arbeiten sogar drei Mal länger als niedrig gebildete Frauen im Osten. Wenn die "Babyboomer" in Rente gehen, könnten sich die Probleme verschärfen, prognostiziert eine aktuelle Studie.