In Neustadt an der Orla im Saale-Orla-Kreis bleibt die Eislaufbahn im kommenden Winter geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind die Energiekosten für den Betrieb der Halle zu hoch.

Die Kosten würden für diese Wintersaison voraussichtlich rund 100.000 Euro betragen. Das wäre doppelt so viel wie bisher und könne mit den Einnahmen und über den Stadthaushalt nicht gedeckt werden. In den vergangenen zwei Wintern war die Neustädter Eislaufbahn wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

In den öffentlichen Gebäuden wurde bereits das warme Wasser abgestellt. Für die bevorstehende Heizsaison wird die Raumtemperatur in den Büros auf maximal 19 Grad Celsius gedrosselt. Die Stadtverwaltung hofft, auf diese Weise zehn bis 15 Prozent Energie sparen zu können.

Auch in Gera und Jena wird der Stromverbrauch gedrosselt. Seit Anfang August beleuchtet die Stadt Gera ihre kulturellen Einrichtungen nachts nicht mehr. Um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden, werden Fußwege aber weiterhin beleuchtet, teilte die Stadtverwaltung mit. In Jena wurde damit begonnen, das Licht an öffentlichen Gebäuden in der Nacht auszuschalten.