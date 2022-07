Energiekrise Leipzig schaltet Beleuchtung vieler öffentlicher Gebäude ab

Die Stadt Leipzig will Strom sparen und fährt aufgrund der drohenden Energiekrise die Beleuchtung zahlreicher öffentlicher Gebäude herunter. So werden rund 240 Gebäude, Plätze, Brücken und Gewässer nachts nicht mehr beleuchtet. Ziel ist es, 15 Prozent an Energie einzusparen. Während Leipzig schon Strom spart, steckt Dresden noch in der Planung und Abstimmung. Chemnitz hat über die ersten Maßnahmen bereits entschieden.