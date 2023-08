Aber: Nach Angaben von Eurostat waren im zweiten Halbjahr 2022 in manchen Ländern die Preise sogar noch höher als in Deutschland. In Dänemark etwa kostete die Kilowattstunde fast 60 Cent, in Belgien rund 45 und in Irland etwa 42 Cent. Auch in Tschechien war Strom mit 38,5 Cent teurer als Deutschland.