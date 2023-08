Dagegen hatte etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Mai gesagt, es könne nicht sein, dass der Strom im Süden teurer und im Norden billiger sei. In Mitteldeutschland ist Sachsen-Anhalt in Sachen Windenergie führend – in Sachsen und Thüringen wird nur sehr wenig Energie aus Windkraft gewonnen. Auch der Ausbau der Erneuerbaren Energien stockt in Sachsen und Thüringen, in Sachsen wurden in den letzten Monaten sogar mehr Windräder abgebaut als aufgebaut.