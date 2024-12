Vor zehn Jahren kam Tarik J. von Marokko über Italien nach Deutschland. Zuletzt landete er in Apolda. Doch in der Thüringer Stadt beging der Intensivtäter in wenigen Monaten Dutzende Straftaten: Beleidigungen, Bedrohungen, Drogendelikte bis hin zu Körperverletzungen. Lange Zeit saß er dafür in Haft. Doch kaum wieder entlassen, kamen die nächsten Straftaten hinzu. Sein Asylantrag war seit Jahren abgelehnt, doch eine Abschiebung scheiterte bisher.

CDU-Landrätin Christiane Schmidt-Rose und Apoldas Bürgermeister Olaf Müller (parteilos) wussten sich im Juli dieses Jahres nicht mehr anders zu helfen und richteten wegen des "nicht mehr kontrollierbaren Straftäters" einen öffentlichen Hilferuf an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Mehrere Wochen dauerte es. Doch dann konnte der zuständige Innenminister Georg Maier (SPD) endlich verkünden, dass es gelungen war, J. nach Marokko abzuschieben.

Bei J. gelang mit einem erheblichen Aufwand die Abschiebung, welche sonst in den meisten Fällen in Thüringen scheitert. Wie viele Abschiebungen scheitern? Und was sind die Gründe dafür?

Bis Ende Oktober 2024 wurden in Thüringen laut dem zuständigen Landesverwaltungsamt 366 ausreisepflichtige Flüchtlinge abgeschoben. Das waren zumindest ein Drittel mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Im gesamten Vorjahr gab es 308 Abschiebungen. Doch weit höher liegt die Zahl der im Vorjahr eigentlich geplanten Abschiebungen, die nicht durchgeführt wurden: Über 800 Mal brach das Land bis Ende Oktober 2024 geplante Abschiebungen ab. In Thüringen waren es mit knapp 69 Prozent sogar noch etwas mehr als im Bundesschnitt.

Wie viele Flüchtlinge leben Anfang November in den Erstaufnahmen des Landes? Suhl: 842

Gera: 149

Eisenberg: 130

Werther: 73



Quelle: Landesverwaltungsamt

Die Ursachen dafür sind vielfältig, aber zwei Gründe stechen laut dem Landesverwaltungsamt in diesem Jahr hervor. In mehr als 350 Fällen - und damit am häufigsten - sei eine Abschiebung in Thüringen im Zeitraum von Januar bis Oktober 2024 an den Fluggesellschaften gescheitert. Diese würden regelmäßig nur eine bestimmte Anzahl an abschiebepflichtigen Flüchtlingen transportieren. "Ist die Anzahl von rückzuführenden Menschen auf einem Flug bereits erreicht, lehnt die Airline die Mitnahme weiterer ausreisepflichtiger Personen ab", teilte die Behörde MDR THÜRINGEN mit. Die Zahl der Ablehnungen durch Fluggesellschaften sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch einmal deutlich angestiegen.