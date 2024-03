Wann dürfen Flüchtlinge gar nicht arbeiten?

In den ersten drei Monaten, in denen Geflüchtete in Deutschland sind, ist es ihnen verboten, zu arbeiten oder eine Ausbildung zu beginnen. Bis sechs Monate nach ihrer Ankunft dürfen sie arbeiten, wenn die Ausländerbehörde des zuständigen Kreises oder der kreisfreien Stadt in Thüringen sowie die Arbeitsagentur dies genehmigen. Erst danach ist es ihnen möglich, ohne Arbeitserlaubnis eine Arbeit zu suchen.

Wann werden Flüchtlinge in Erstaufnahmen und wann in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht?

Neu in Thüringen eintreffende Flüchtlinge, die einen Asylantrag gestellt haben, verteilt das Land dabei zunächst auf seine Erstaufnahmeeinrichtungen in Suhl, Eisenberg, Hermsdorf oder neu in Gera oder Jena. Allerspätestens nach 18 Monaten müssen Geflüchtete die Erstaufnahme wieder verlassen haben. Kinder und Familien dürfen dagegen nicht länger als sechs Monaten in einer Erstaufnahme leben. Laut Julia Kemnitz vom Thüringer Flüchtlingsrat versucht Thüringen jedoch, neue Flüchtlinge nur wenige Wochen in den Erstaufnahmen wohnen müssen. Das sei wesentlich kürzer als etwa in Bayern.

Nach ihrer Zeit in der Erstaufnahme werden die Geflüchteten auf die Thüringer Kreise und kreisfreien Städte verteilt. Dort wohnen sie in Gemeinschaftsunterkünften oder in privaten Wohnungen. Der Saale-Orla-Kreis versucht nach Angaben eines Sprechers zum Beispiel, Familien vor allem privat und allein ankommende Asylbewerber vor allem in einer Gemeinschaftsunterkunft unterzubringen.

Was gilt für Geflüchtete mit Kindern, um zu arbeiten?