Aus beiden Kreisen heißt es, die Karte erleichtere den Umgang mit Leistungsberechtigten. Zudem seien am Auszahlungstag weniger Sicherheitsvorkehrungen notwendig, weil ein wesentlicher Teil des Geldes nicht mehr in bar vorhanden sein müsse.

Ob die Bargeld-Beschränkung dazu geführt hat, dass Asylbewerber zurück in ihre Heimat gehen, ist dabei unklar. Aus Greiz hieß es, es habe 36 Wegzüge seit Erhalt der Bezahlkarte gegeben - deren Gründe seien aber nicht bekannt. Ein Zusammenhang mit der Karte sei also nicht erwiesen.

Im Eichsfeld sei es gelungen, einige Asylbewerber so in Arbeit zu bringen. Wer etwa einem Minijob nachgeht, darf sich dort seine Asylbewerberleistungen komplett in bar auszahlen lassen. Bei etwa einem Drittel der Kartennutzer sei das der Fall. Alle anderen erhalten maximal die Hälfte ihrer Leistungen in bar.