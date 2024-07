Bildrechte: IMAGO / Rene Traut

Apolda Abschiebung von straffälligem Asylbewerber forciert - Stadt und Kreis senden Hilferuf

23. Juli 2024, 16:32 Uhr

Wegen eines immer wieder straffälligen und abgelehnten Asylbewerbers haben sich das Weimarer Land und die Stadt Apolda an das Land Thüringen gewandt. In einem offenen Brief heißt es, dass auf das Konto des Mannes seit seiner Einreise nach Deutschland zahlreiche Straftaten gingen. Diese reichten von Drogendelikten, Hehlerei über Beleidigung bis hin zu Körperverletzungen. Der Innenminister will den Mann so schnell wie möglich abschieben. Doch Marokko weigert sich, dem Mann einen Pass auszustellen.