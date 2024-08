Gegen den Mehrfachstraftäter und abgelehnten Asylbewerber Tarik J. ist ein Prozess am Amtsgericht Weimar fortgesetzt worden. Dem Mann wird versuchte Körperverletzung vorgeworfen. Laut Anklage soll er versucht haben, im Juni vergangenen Jahres einen Ukrainer zu schlagen.

Im Prozess am Donnerstag sagten Zeugen und Polizisten aus. Im Raum stand die Vermutung, dass Tarik J. sein mutmaßliches Opfer mit einer Bierflasche angreifen wollte. Dann wäre es versuchte gefährliche Körperverletzung. Dafür fehlten nach Informationen von MDR THÜRINGEN aber die Beweise. Die Beamten hatten es versäumt, Fotos am Tatort zu machen. Der Prozess soll am 29. August weitergehen.