Bis Ende Oktober 2024 wurden in Thüringen laut dem zuständigen Landesverwaltungsamt 366 ausreisepflichtige Flüchtlinge abgeschoben. Das waren zumindest ein Drittel mehr als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Im gesamten Vorjahr gab es 308 Abschiebungen. Doch weit höher liegt die Zahl der im Vorjahr eigentlich geplanten Abschiebungen, die nicht durchgeführt wurden: Über 800 Mal brach das Land bis Ende Oktober 2024 geplante Abschiebungen ab. In Thüringen waren es mit knapp 69 Prozent sogar noch etwas mehr als im Bundesschnitt.

Die Ursachen dafür sind vielfältig, aber zwei Gründe stechen laut dem Landesverwaltungsamt in diesem Jahr hervor. In mehr als 350 Fällen - und damit am häufigsten - sei eine Abschiebung in Thüringen im Zeitraum von Januar bis Oktober 2024 an den Fluggesellschaften gescheitert. Diese würden regelmäßig nur eine bestimmte Anzahl an abschiebepflichtigen Flüchtlingen transportieren. "Ist die Anzahl von rückzuführenden Menschen auf einem Flug bereits erreicht, lehnt die Airline die Mitnahme weiterer ausreisepflichtiger Personen ab", teilte die Behörde MDR THÜRINGEN mit. Die Zahl der Ablehnungen durch Fluggesellschaften sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch einmal deutlich angestiegen.