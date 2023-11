In einer Pressekonferenz relativierte er dann aber seine Kritik: "Wenn man eine Verhandlung geführt hat und ein Ergebnis hat, dann finde ich es problematisch, so ein Ergebnis gleich wieder in Frage zu stellen. Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn der Bund gesagt hätte, Menschenskinder, 10.500 Euro, was wollt ihr denn sonst noch haben. Aber diese Rahmenbedingungen sind nicht da." Das sei ein Stand, so Hoff, mit dem man jetzt arbeiten müsse. "Wenn wir feststellen, dass es überhaupt nicht reicht, dann werden wir in neue Verhandlungen mit dem Bund eintreten müssen."