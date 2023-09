Auf einer Einwohnerversammlung hatte Bürgermeister Michael Jahn (CDU) zuvor versprochen, dass aus der Klinik am Rand des Kurparks keine Erstaufnahmeeinrichtung wird. Dabei bleibe es auch, so Jahn. Auch das Thüringer Verwaltungsamt hält die Quellbrunn Klinik als Erstaufnahmeeinrichtung für ungeeignet.

Das Landratsamt sucht händeringend nach Unterkünften. In Apolda stoße man an die Grenzen, hieß es. Nach dem Brand in der Unterkunft Anfang Juni fehlten noch immer 170 Plätze, dennoch kämen jede Woche neue Flüchtlinge an. Viele von ihnen blieben in der Kreisstadt.