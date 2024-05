Vier Wochen nach dem Brand am Neutorturm in Arnstadt hält die Spendenbereitschaft weiter an. Bürgermeister Frank Spilling (pl) sagte, immer noch gehe täglich Geld auf das städtische Spendenkonto ein. Am Montagabend seien rund 400 Menschen samt Mitwirkenden zum Benefizkonzert in die Bachkirche gekommen.