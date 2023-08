Die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl ist erneut überbelegt. Außerdem weise sie Mängel im Brandschutz und der Hygiene auf, sagte Oberbürgermeister André Knapp (CDU) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend. Nach Angaben des Landesverwaltungsamtes wohnen derzeit knapp 1.100 Menschen in der Unterkunft auf dem Suhler Friedberg.