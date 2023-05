Der Landkreis Gotha kann nach eigenen Angaben keine weiteren Flüchtlingen aufnehmen. Das hat Landrat Onno Eckert (SPD) im Vorfeld des Flüchtlingsgipfels am Dienstag in Waltershausen in einem Brief an das Landesverwaltungsamt erklärt. Der Brief liegt MDR THÜRINGEN vor. Dem Landkreis fehle es nicht an Willen, aber an Platz und Aufnahmekapazitäten. Wohnungen, um die Menschen dezentral unterzubringen, sind nach Eckerts Worten schon seit Ende vergangenen Jahres kaum noch verfügbar. Auch Plätze in Gemeinschaftsunterkünften seien "trotz Verdichtung und Erweiterung erschöpft".