Wie hoch sind die Ausgaben für Miete an Flüchtlinge bei Jobcentern? In Gera zahlte das Jobcenter 2023 pro Monat im Schnitt 320.000 Euro für Mietkosten an Flüchtlinge mit Bürgergeld aus den acht wichtigsten Herkunftsländern. Gut 336.000 Euro Miete gab es für Flüchtlinge aus der Ukraine, die Bürgergeld erhalten haben. Insgesamt gab das Jobcenter im Vorjahr pro Monat gut 2,1 Millionen Euro an Mietkosten für alle Bürgergeld-Empfänger aus.



Im Altenburger Land zahlte das Jobcenter 2023 pro Monat im Schnitt 148.000 Euro an Miete für Flüchtlinge mit Bürgergeld aus den acht wichtigsten Herkunftsländern und 170.000 Euro an Flüchtlinge aus der Ukraine, die Bürgergeld erhalten haben. Insgesamt gab das Jobcenter im Vorjahr pro Monat gut 1,4 Millionen Euro an Mietkosten für alle Bürgergeld-Empfänger aus.



Die Zahlen gelten von Januar bis November 2023. Für Dezember liegen noch keine Zahlen vor. Die acht wichtigsten Herkunftsländer von Flüchtlingen waren im Vorjahr Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien.