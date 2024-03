In den Ländern kommen die Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) an und werden registriert. Dort beginnt auch das Asylverfahren, in dem geprüft wird, ob ein Anspruch auf den Flüchtlingsstatus oder politisches Asyl besteht. Anschließend verteilt das Landesverwaltungsamt die Menschen an die Landkreise und kreisfreien Städte. Ab diesem Zeitpunkt sind die Kommunen für die Unterbringung und Versorgung in Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen zuständig. Zudem werden Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Leistungen nach Maßgabe des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylblG) gewährt.