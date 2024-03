So wurden in ein leerstehendes Klinik-Gebäude in Gera nach dem Brand in Suhl 39 Geflüchtete gebracht, so dass dort nun rund 50 Menschen leben. Geplant ist, in Gera bis zu 170 Flüchtlinge unterzubringen. Weitere Außenstellen sind in Jena und im Kreis Nordhausen vorgesehen. Spätestens ab Mai sollen dabei bis zu 150 Geflüchtete in die ehemalige Frauenklinik in Jena einziehen. In dem Gebäude lebten zuvor schon Flüchtlinge, die die Stadt dort einquartiert hatte. In Werther in Nordthüringen sollen in einem ehemaligen Hotel laut "Thüringer Allgemeine" nach dem Abschluss der Umbauarbeiten maximal 150 Ukrainer für - nach aktuellem Stand - bis zu einem Jahr wohnen.