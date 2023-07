Künstliche Intelligenzen (KI) werden mit verschiedenen Daten trainiert - zum Beispiel mit Bildern, Videos oder Texten. Wir waren neugierig, wie sich die seit Monaten viel diskutierten KIs "ChatGPT" und "Midjourney" eigentlich Thüringen vorstellen und was sie über das Bundesland so wissen. Der Chatbot "ChatGPT" des Unternehmens OpenAI liefert Antworten auf Fragen und Aufgaben in schriftlicher Form. "Midjourney" hingegen kann Bilder generieren.

Wir haben die KI "Midjourney" gefragt, wie Thüringen aussieht - genaugenommen Thüringer Orte. Wir haben die KI bewusst nur ganz allgemein befragt. Die Ergebnisse der KI werden umso präziser, umso detaillierter die Eingabe ist. Der sogenannte Prompt - also der Befehl zur Bilderstellung, war sehr simpel: "/imagine what XY looks like" (Stell dir vor, wie XY aussieht). Heraus kamen idyllische Fantasiebilder und sehenswerte Gemälde. Sehen sie selbst: