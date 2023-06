Ein Blick auf die regionalen Unterschiede in Thüringen zeigt auch, dass in den Städten eine höhere Geburtenrate zu verzeichnen ist als in den Landkreisen. Insbesondere Erfurt, Weimar und Jena registrieren eine vergleichsweise hohe Anzahl an Geburten. Trotzdem ist in den kreisfreien Städten mit einem Minus von 11,3 Prozent ein Rückgang zu erkennen, der stärker als in den Landkreisen mit einem Minus von 6,8 Prozent war.



Auf Anfrage des MDR THÜRINGEN hat Dr. Sebastian Köllner, Referent für Demografischen Wandel am Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, die Geburtendifferenz zwischen Städten und Landkreisen eingeordnet. Er benennt einige zentralen Ursachen.

Eine mögliche Erklärung für den Geburtenrückgang in den Städten könne laut Köllner die Zurückhaltung aufgrund der Corona-Impfung sein. So verweise die Literatur darauf, dass Schwangerschaften im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Schutzimpfung zum Teil aufgeschoben wurden. Da die Impfung zunächst für Schwangere nicht empfohlen wurde, sei der Kinderwunsch oftmals zurückgestellt worden. Die höhere Impfquote in den kreisfreien Städten im Vergleich zu den Landkreisen könnte daher eine Ursache für den überdurchschnittlichen Rückgang der Geburtenzahlen in den Städten im Jahr 2022 sein.

Eine weitere Ursache seien die unterschiedlichen Altersstrukturen. Zwar ist der Anteil der Menschen unter 18 Jahren in den kreisfreien Städten und Landkreisen etwa gleich. Allerdings gibt es Unterschiede beim Anteil der Personen im erwerbsfähigen Alter von 18 bis 64 Jahren. In den kreisfreien Städten beträgt dieser Anteil 59,5 Prozent, während es in den Landkreisen nur 56,6 Prozent sind.



Die Unterschiede zeigen sich auch beim Anteil der älteren Menschen. Bei den Senioren liegt der Anteil in den kreisfreien Städten bei 24,9 Prozent und in den Landkreisen bei 27,8 Prozent.



Die höhere Anzahl an älteren Menschen bedeutet, dass es weniger Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren gibt. Das ist das Alter, in dem Frauen theoretisch Kinder bekommen können. In den Städten befinden sich etwa 39,8 Prozent der Frauen in dieser Altersgruppe, während es in den Landkreisen nur 32,4 Prozent sind. Diese unterschiedliche Altersstruktur erklärt, warum in den Städten mehr Geburten pro 1.000 Einwohner verzeichnet werden als in den Landkreisen.

Als weiteren Grund für den Rückgang der Geburten nennt Köllner den Rückgang der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter insgesamt. Zwischen 2000 und 2022 hat sich die Zahl der potentiellen Mütter in Thüringen um etwa 220.000 Personen verringert. Das ist ein Minus von 37,4 Prozent. Dabei gab es regionale Unterschiede, mit einem Rückgang von minus 18,3 Prozent in den kreisfreien Städten und minus 42,8 Prozent in den Landkreisen.