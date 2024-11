In diesem Jahr hatten in Thüringen Krankenhausinsolvenzen in Süd- und Südostthüringen für Schlagzeilen gesorgt. Erstmals überhaupt wurde mit dem Krankenhaus in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) eine Akutklinik wegen einer Insolvenz geschlossen.

Das Krankenhaus in Neuhaus am Rennweg (Sonneberg) wie auch das in Bad Frankenhausen sollen in ein ambulantes Gesundheitszentrum mit mehreren Arztpraxen umgewandelt werden. Die Notaufnahme in Neuhaus ist nur noch von 7 bis 19 Uhr besetzt. Zum 6. Dezember wird sie komplett geschlossen