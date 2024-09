Werner erklärte, die Geschäftsführung der KMG Kliniken stelle sich frühzeitig und verantwortungsbewusst dieser Situation und handle vorausschauend, um den Gesundheitsstandort in Bad Frankenhausen zu sichern und weiterzuentwickeln. KMG betreibt in Thüringen noch die Krankenhäuser im nahe gelegenen Sondershausen und in Sömmerda. In Sömmerda entsteht derzeit mit Millionenförderung vom Land ein Neubau. Durch diese Standorte könne das stationäre Leistungsangebot regional beibehalten werden, so Werner.