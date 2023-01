Das Land hat Schwierigkeiten mit der pünktlichen Grundsteuer-Erklärung für eigene Immobilien. Das erklärte das Infrastrukturministerium nach einem Bericht der Zeitung Thüringer Allgemeine. Das Land werde daher nicht alle Steuererklärungen bis zum Fristende am 31. Januar einreichen können.

Als Gründe dafür gab das Ministerium den Krankenstand von Mitarbeitern sowie die hohe Anzahl an landeseigenen Immobilien an. Bei Privatleuten zählen diese Argumente aber offenbar nicht. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hatte in den vergangenen Tagen immer wieder auf die pünktliche Abgabe gepocht. Das Land sei dringend auf die fristgerechte Abgabe angewiesen. Kritik hatte sie wiederholt zurückgewiesen sowie Bußgelder für verspätete Abgaben angedroht.