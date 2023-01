Die meisten Grundsteuererklärungen in den mitteldeutschen Ländern sind bislang in Sachsen-Anhalt abgegeben worden, dann folgt Thüringen, das Schlusslicht ist Sachsen. Das hat eine Abfrage in den Finanzministerien ergeben. In allen drei Ländern sind es um die 50 Prozent, also gerade mal die Hälfte, kritisiert der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, Florian Köbler. Ein bundesweiter Trend. "Das ist aus meiner Sicht deutlich zu wenig. Es fehlen im Moment noch 18 Millionen Erklärungen und die Zeit drängt. Ich denke einfach, dass die Leute zum Teil unsicher sind, was sie denn wirklich machen müssen. Und der ein oder andere schiebt es natürlich auf die lange Bank", erklärt Köbler.