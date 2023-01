Nicht nur auf kommunaler Ebene ist man verwundert über die Position des Städte- und Gemeindebundes. Auch die mitteldeutschen Finanzministerien können damit nichts anfangen. Am deutlichsten wird man in Thüringen. Sprecher Uwe Büchner erklärt schriftlich: "Das ist blanker Unsinn. Wenn man so will, ist der Bund ein Grundstückseigentümer wie jeder andere auch. Warum sollte also die Grundsteuererhebung deswegen auf dem Spiel stehen?" Es sei regelmäßig so, dass sogenannte Großkunden aufgrund der schieren Menge an Anträgen nicht fristgerecht abliefern. Eine spätere Abgabe der Erklärungen führe nicht unmittelbar zu Einnahmeausfällen.