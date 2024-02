Die Bundesregierung wird ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich senken. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch auf der Mitteldeutschen Handwerksmesse in Leipzig angekündigt. Erwartet werde nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent. Dies sei "dramatisch schlecht". Und: "So können wir nicht weitermachen", sagte Habeck bei der Diskussionsrunde, die auch Auftakt seiner dreitägigen Länder-Tour war. Am Donnerstag ist Habeck in Thüringen zu Gast, am Freitag in München.