In Sonneberg haben am Montagabend mehr als 1.600 Menschen gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert. Zudem hatten sich rund 350 Landwirte mit Traktoren und Landmaschinen versammelt. Sie waren in einer Sternfahrt unter anderem aus Neuhaus, Hildburghausen, Föritz oder Coburg sowie Kronach in Bayern nach Sonneberg gekommen. Auf den Strecken kam es zu Behinderungen. Nach Angaben der Polizei verlief der angemeldete Protest friedlich. Die Demonstration habe den Verkehr beeinträchtigt. Zwischenfälle habe es keine gegeben. Zu der Demonstration am Abend hatte die Gruppe "Sonneberg zeigt Gesicht" aufgerufen.