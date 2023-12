Bildrechte: picture alliance/dpa | Bodo Schackow

Thüringen Mammutsitzung: Landtag will Haushalt für 2024 verabschieden

20. Dezember 2023, 19:13 Uhr

In einer Mammutsitzung will der Thüringer Landtag am Mittwoch den Landeshaushalt für das kommende Jahr beschließen. Der Etat ist das Ergebnis zäher Verhandlungen zwischen Rot-Rot-Grün und CDU mit dem Ziel, dass die Christdemokraten der Minderheitsregierung zu einer Mehrheit verhelfen. Die CDU feiert sich daher für durchgesetzte Änderungen im ursprünglichen Entwurf. Linke und Grüne heben hervor, dass der Kompromiss mit der CDU Planungssicherheit für Kommunen und Vereine schaffe.