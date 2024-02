Nach dem Dauerregen sind die Pegel mehrerer Flüsse im Kreis Nordhausen stark gestiegen. Nach Angaben der Hochwasserzentrale verzeichnet der Fluss Helme am Messpunkt in Sundhausen den stärksten Zuwachs. Der Wasserstand hatte am Freitagmorgen die zweite Meldungsstufe von 1,9 Meter überschritten. In Nordhausen pumpte die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag Hochwasser von der Parkallee. Nach Angaben der Polizei sammelte sich das Wasser ab dem Beethovenring auf einhundert Metern Länge. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zwischen Bottendorf und Donndorf im Kyffhäuserkreis ist die Brücke über den Unstrutkanal wegen Hochwasser gesperrt worden. Die Straße zwischen den beiden Ortsteilen von Roßleben-Wiehe könne deshalb vorerst nicht genutzt werden, sagte Bürgermeister Steffen Sauerbier. Für das Flussgebiet der Unstrut gilt bis Samstag eine Hochwasserwarnung. Die Stadtverwaltung rechne auch im Bereich der Kernstadt mit steigenden Wasserständen.

Auch in Teilen Westthüringens sind die Flusspegel gestiegen. Nach Angaben der Hochwassernachrichtenzentrale sind vor allem die Nesse, Ulster und Hörsel betroffen. Derzeit liegen der Pegel der Ulster in der Region Unterbreizbach-Räsa im Wartburgkreis über dem Meldebeginn. Auch die Nesse bei Eisenach und die Hörsel bei Teutleben haben den Meldebeginn erreicht. Weil auch der Pegel der Werra im Wartburgkreis weiter ansteigt, hat das Landratsamt die Straße zwischen Hauenhof und Immelborn vorsichtshalber gesperrt.

Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Auch in Gebieten Süd- und Osthüringens erhöhen die anhaltenden Regenfälle die Hochwassergefahr. Die Pegel der Nahe in Hinternah, der Werra in Ebenhards (Kreis Hildburghausen) und bei Meiningen sowie der Schwarza in Katzhütte (Saalfeld-Rudolstadt) liegen nach Angaben der Hochwassernachrichtenzentrale über dem Meldebeginn. Die Lage könnte sich weiter verschärfen.

Die Thüringer Fernwasserversorgung rechnet dabei für einige Rückhaltebecken oder Talsperren mit erhöhten Zuflüssen, jedoch nicht in dem Ausmaß wie beim Hochwasser zu Weihnachten und zum Jahreswechsel. Die Talsperren hätten dabei jedoch noch genug Kapazität für neue Niederschläge.