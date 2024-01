Dieses Weihnachtsfest werden die Menschen am Weinberg und am Mühlberg so schnell nicht vergessen: Schon vor Weihnachten war die Werra weit in die Auen geschwappt, am Heiligabend stand sie schon auf den Grundstücken, erzählt Sandra Kachel: "Frühs standen wir alle in Wathosen hier und haben Sandsäcke geschleppt und versucht zu retten, was zu retten ist. Aber irgendwann läuft‘s rein – und dann kann man aufgeben."