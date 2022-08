Die steigenden Preise unter anderem für Strom, Gas und Treibstoff bereitet der Mehrheit der Thüringer große Sorgen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest-dimap für MDR THÜRINGEN gaben 78 Prozent der Befragten an, sich deswegen große beziehungsweise sehr große Sorgen zu machen. 22 Prozent gaben an, sich deswegen weniger große Sorgen und keine Sorgen zu machen.