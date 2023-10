In einem offenem Brief an die Mitglieder der Gemeinde erklärte Schramm am Sonntag, dass sich mit dem Krieg die Gefahr von Anschlägen für Juden in Deutschland erhöht habe. Weiter schreibt er: "Wir können - so bin ich überzeugt - auf das Engagement der Sicherheitsorgane für unseren Schutz vertrauen".