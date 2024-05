Luca Thein aus Hildburghausen ist 22 Jahre alt. Er sieht viel jünger aus. "Das ist bei Menschen mit Trisomie 21 ganz oft so, dass sie viel jünger geschätzt werden", sagt seine Mutter Claudia.

Ihr Sohn Luca steht vor einer großen Entscheidung. Im Sommer endet seine Schulzeit und dann geht es um die Frage, wo Luca einmal arbeiten soll. Menschen mit Beeinträchtigungen kommen normalerweise in geschützten Werkstätten unter. "Aber das ist überhaupt nichts für Luca", findet Claudia.

Um sich zu orientieren, hat Luca schon mehrere Praktika gemacht. "Die gingen auch immer so maximal zwei Wochen. Der Tag begann um 8 Uhr mit Arbeit und endete um 15 Uhr mit Pausen dazwischen. Aber um 11 Uhr ist seine Konzentration am Ende. Und dann übernimmt Luca die Unterhaltung. Er musste beispielsweise mal Gewürzmühlen montieren, da hat er sich dann eine Mühle geschnappt, sie sich wie ein Mikrofon vor den Mund gehalten und hat einen auf Andy Borg gemacht. Das fanden nicht alle lustig."

Luca braucht nach Ansicht seiner Eltern einen Job, in dem er seine unterhaltsame Ader ausleben kann. "Er braucht Abwechslung und er braucht Rhythmus. Er ist ein rhythmischer Mensch und ein unterhaltsamer Mensch. Er muss sich auch mitteilen können", so Mutter Claudia.

Die Eltern waren deshalb auf den Kindergarten in Bedheim acht Kilometer von Hildburghausen gekommen und haben dort nach einem Praktikum für Luca gefragt.

Bartholomäus gibt zu, "ganz schön Muffensausen" gehabt zu haben. "Ich wusste nicht, wie die Eltern das finden. Finden sie das gut, dass wir so etwas mal ausprobieren? Oder habe sie Angst, dass ihren Kindern etwas passieren könnte."

Trotz aller Sorgen hat sich der Kindergarten auf das Experiment eingelassen. Luca durfte neun Tage im Kindergarten arbeiten und er fand es toll. "Das war das erste Mal, dass er nicht sofort wieder zurück in die Schule wollte", sagt Lucas Vater Steffen.

Die Kindergartenleiterin würde sich das auch sehr wünschen. "Weil Luca einfach wirklich ein sonniges Gemüt hat und viel Freude in den Kindergarten gebracht hat. Und es war auch schön zu sehen, wie die Kinder auf Luca reagiert haben", so Janny. Es gebe leider auch ein Aber. "Luca kann sich nur schlecht ausdrücken und hat vor allem im Umgang mit den Kindern seine Rolle noch nicht gefunden." Beim Spielen werde er oft selbst wieder zum Kind.

Janny schätzt ein, dass der Kindergarten auf jeden Fall Unterstützung bräuchte, um Luca dauerhaft zu beschäftigten. "Er braucht schon jemanden an der Seite, der ihn anleitet. Vielleicht schafft er in ein paar Wochen viele Sachen alleine, aber erst einmal braucht er Unterstützung."

Lucas Klassenleiterin Elke Röhrig in der Schleusinger Lindenschule sieht das ähnlich. "Sicher bringt der Luca Freude und Sonne überall dahin, wo er gerade ist. Aber ein Arbeitsplatz bedeutet ja auch immer, dass ein Mehrwert regeneriert wird. Und da müsste man schauen, was möglich ist. Und zwar in einer nicht begleiteten Arbeit."