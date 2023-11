Unter Mobbing in der Schule versteht man eine wiederholte und regelmäßige Schikane einzelner Mitschülerinnen und Mitschüler. Mobbing kann an unterschiedlichen Orten ausgeübt werden. Häufig tritt es in der Schule auf, aber auch im Internet geht es mit Beleidigungen weiter, Jugendliche werden bloßgestellt und schikaniert. In der Schule kann sich Mobbing in unterschiedlichen Formen äußern. Hier unterscheidet man zwei Formen der Schikane: