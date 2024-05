Der CDU-Vorsitzende Mario Voigt sagte, überall, wo keine CDU-Kandidaten in der Stichwahl stehen, werde man SPD und FDP unterstützen. Er verwies darauf, dass die AfD in Thüringen der Hauptwettbewerber der CDU sei. Voigt: "Um im Juni die Stichwahlen zu schultern und Siege zu erringen, braucht es gemeinsame Anstrengungen über Parteigrenzen hinweg." Bei der Oberbürgermeisterwahl in Jena tritt Amtsinhaber Thomas Nitzsche (FDP) in der Stichwahl gegen Kathleen Lützkendorf von den Grünen an.