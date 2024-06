Am Tag nach der Wahl kündigte Horn einen Plan für seine ersten 100 Tage im Amt an. Ab 1. Juli will er zehn Punkte umsetzen. So sollen bis Ende des Jahres Kameras für die Videoüberwachung des Angers hängen, dem wichtigsten Nahverkehrsknoten der Stadt. Horn plant einen Seniorenpass mit Rabatten für ältere Erfurter, will einen Schulbaukoordinator einstellen und eine digitale OB-Sprechstunde für Bürger wie in Weimar und Altenburg einführen. Mit der unter Vorgänger Bausewein geschassten Gleichstellungsbeauftragen Mary-Ellen Witzmann möchte er sich gütlich einigen. Dies war aber auch bisher die offizielle Linie der Stadt.