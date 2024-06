Ralf Gohritz ist Berufsschullehrer. Er war Vorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag, verließ die Partei und die Fraktion aber 2021. Zur Begründung hat er auf ein Schreiben verwiesen, in dem das Thüringer Bildungsministerium im Juli 2021 seine Bediensteten und damit auch die Lehrerinnen und Lehrer über die Folgen der Einstufung des AfD-Landesverbands als "erwiesen rechtsextremistisch" informiert. Gohritz hat das Schreiben so interpretiert, dass ihm wegen seiner AfD-Mitgliedschaft die Entlassung droht. Das Ministerium bestreitet das. Gohritz habe aus dem Schreiben offenbar seine eigenen Schlüss gezogen. Es komme bei der Beurteilung, ob eine Lehrkraft verfassungstreu ist und so auch arbeitet, stets auf den Einzelfall und konkrete Anhaltspunkte an. Allein die Mitgliedschaft in einer zugelassenen Partei sei nicht ausreichend, um dem oder der Betreffenden mangelnde Verfassungstreue zu unterstellen.