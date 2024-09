Der rechtsextreme Wahlsieg dominiert die Schlagzeilen, die aus Erfurt um die Welt gehen. Wenn Dreesen seine Live-Schalte nach Kopenhagen sendet, kommt ihm der Name leicht über die Lippen, um den sich Sonntagabend alles dreht: Björn Höcke. Viele andere Journalisten tun sich damit schwer. Auf den Fluren des Landtages hört man immer wieder ulkige Namensversionen des Wahlsiegers, der in vielen Sprachen einen echten Zungenbrecher darstellt.

Aus dem Mund von Raquel González klingt der Thüringer AfD-Chef wie "Chock". González berichtet für den spanischen Fernsehsender Televisión Española. "Thüringen ist klein", sagt sie, "aber unser Fokus ist hier, wegen dem Wahlsieg der AfD. Auch in anderen Ländern ist die extreme Rechte auf dem Vormarsch, in Frankreich, in Österreich, Schweden und so weiter. Aber in Deutschland gab es einen solchen Wahlsieg einer rechtsextremen Partei bisher nicht. Natürlich mussten wir hier sein, um davon zu berichten." Im Vergleich zu Spanien fällt ihr auf, dass der Verfassungsschutz in Deutschland eine größere Rolle spielt, Parteien beobachtet und als extremistisch einstuft.