Der Thüringer AfD-Landesverband ist mit einer Klage gegen das Amt für Verfassungsschutz des Freistaats gescheitert. Das Verwaltungsgericht Weimar wies am Dienstag eine Klage der Partei gegen den Verfassungsschutzbericht des Jahres 2021 als unbegründet ab.

AfD-Co-Landessprecher Stefan Möller kündigte an, die Entscheidung nicht akzeptieren zu wollen und in die nächste Instanz zu gehen. Der Rechtsstreit würde in diesem Fall vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht weitergehen. Der Vize-Chef des Amts für Verfassungsschutz, Roger Derichs, zeigte sich erleichtert. Er gehe davon aus, dass das Urteil Bestand habe.