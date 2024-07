Bildrechte: ÖDP/Martin Truckenbrodt

Landtagswahl 2024 ÖDP reicht Eilantrag gegen Fünf-Prozent-Hürde in Thüringen ein

Hauptinhalt

06. Juli 2024, 15:30 Uhr

Die Stimmen für die Kleinstparteien hatten bei den vergangenen Wahlen in Thüringen keinen Einfluss auf das Parlament. Denn fast alle der rund 20 für die Wahl zugelassenen Parteien scheiterten an der Fünf-Prozent-Klausel. Die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei, will jetzt einen Eil-Antrag einreichen, um diese Fünf-Prozent-Hürde in Thüringen abzuschaffen. Damit soll mehr Gerechtigkeit erreicht werden und mehr Vielfalt im Parlament.