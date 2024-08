Bildrechte: Die Linke Thüringen

Für die Linken kandidiert im September Alexander Frieß um ein Direktmandat im Wahlkreis Greiz I. Frieß ist Vorsitzender des Kreisverbandes.

Thomas Trommer is der Kandidat der AfD im Wahlkreis Greiz I. Er wurde 1978 in Weida geboren und ist gelernter Betonbauer und Maschinentechniker im Gleisbau. Derzeit ist er bei einem Verkehrsbetrieb in Gera als Fachhandwerker beschäftigt.

Martina Schweinsburg wurde 1958 in Gera geboren und ist die Kandidatin der CDU für das Direktmandat im Wahlkreis Greiz I. Nach einer Lehre zur Zootierpflegerin, besuchte sie ab 1983 die Ingenieurschule für Veterinärmedizin in Beichlingen und schloss dort als Veterinäringenieurin ab. Seit ihrem Eintritt in die CDU 1990 war sie durchgehend Landrätin. Zuerst im Landkreis Zeulenroda und ab 1994 im Landkreis Greiz.

Von 1998 bis 2000 war Schweinsburg Mitglied des Landesvorstands der CDU Thüringen. Seit 2012 ist sie Präsidentin des Thüringer Landkreistages. Im Juni 2023 gab Schweinsburg bekannt, nicht länger für das Amt der Landrätin zu kandidieren. Im Kreisvorstand der CDU in Greiz hat sie den Posten der stellvertretenden Vorsitzenden inne.

Der Kandidat der SPD für das Direktmandat im Wahlkreis Greiz I ist Eric Böhme. Er wurde 1998 in Gera geboren. Nach Abschluss des Abiturs studierte er berufsbegleitend Wirtschaftsinformatik. Von 2019 bis 2021 war er als Werkstudent an einem Zentrum für Umweltforschung beschäftigt und war dort anschließend Projektleiter und Programmierer. Seit 2024 ist Böhme Programmierer in einem Beratungsunternehmen.

Für Die Grünen geht bei der Landtagswahl im September Martin Schulze ins Rennen um das Direktmandat. Er wurde 1988 in Gera geboren und arbeitet als Unternehmer.

Über die Landesliste der FDP kam Dirk Bergner 2019 in den Thüringer Landtag. Im September möchte er für den Wahlkreis Greiz I per Direktmandat einziehen. Er wurde 1965 in Leipzig geboren und studierte bis 1991 Bauwesen an der heutigen Bauhaus-Universität Weimar. In München war er zunächst als Bauleiter tätig und seit 1993 in verschiedenen Planungsbüros in Greiz, Plauen, Jena und Hohenleuben.

Seit 1998 ist er außerdem freiberuflich tätig. Seine ersten Erfahrungen als Abgeordneter im Thüringer Landtag sammelte er von 2009 bis 2014, damals ebenfalls über die Landesliste. Beim Wiedereinzug 2019 wurde Bergner zum Vizepräsident des Thüringer Landtages gewählt.

Innerhalb seiner Partei ist er stellvertretender Landesvorsitzender im Landesverband der FDP Thüringen und Vorsitzender des Kreisverbandes Greiz. Dirk Bergner ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Der Wahlkreis Greiz I umfasst die westlichen Gemeinden des Landkreises Greiz. Die zugehörigen Gemeinden sind Auma-Weidatal, Bad Köstritz, Bocka, Caaschwitz, Crimla, Harth-Pöllnitz, Hohenleuben, Hundhaupten, Kraftsdorf, Langenwetzendorf, Langenwolschendorf, Lederhose, Lindenkreuz, Münchenbernsdorf, Saara, Schwarzbach, Weida, Weißendorf, Zedlitz und Zeulenroda-Triebes. Insgesamt leben im Wahlkreis etwa 44.000 Wahlberechtigte.

Bei Hinweisen oder Ergänzungen können sich die Kandidaten per Mail an online-thueringen@mdr.de direkt an die Redaktion wenden.