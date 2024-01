Wahl 2024 Schweinsburg will für Greiz in den Landtag

Die Greizer CDU hat am Samstag den Weg für Deutschlands dienstälteste Landrätin, Martina Schweinsburg, freigemacht und sie einstimmig zur Direktkandidatin für die Landtagswahl im Wahlkreis Greiz II gewählt. Mit ihren 65 Jahren darf Schweinsburg nicht erneut für eine weitere Amtszeit als Landrätin antreten. Der Politik will sie dennoch nicht den Rücken kehren und in den Thüringer Landtag einziehen.